صحيفة أمريكية : الامارات تدرس تنفيذ خطوة للانتقام من إيران

الجمعة 06 مارس 2026 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة أمريكية : الامارات تدرس تنفيذ خطوة للانتقام من إيران



وكالات - سما-

تدرس الإمارات العربية المتحدة تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية الموجودة على أراضيها، وهي خطوة قد تُلحق ضرراً بالغاً بأحد أهم موارد طهران الاقتصادية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة.

وإذا ما تم تنفيذ هذه الخطوة، فإنها ستؤثر سلباً على قدرة إيران على جمع الأموال الأجنبية والتواصل مع شبكات التجارة العالمية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من ارتفاع الأسعار ويواجه حرباً طاحنة.

حذر المسؤولون في الإمارات إيران، التي أطلقت أكثر من ألف طائرة مسيرة وصاروخ على أهداف في البلاد، من التحرك المحتمل، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلطات الإماراتية ستتخذ إجراءً ومتى.

وتزعم مصادر في النظام المالي الإماراتي أن هناك عدة خيارات مطروحة، بما في ذلك تجميد أصول الشركات الإيرانية لإخفاء التجارة واتخاذ إجراءات ضد مكاتب الصرافة المحلية التي تسمح بتحويل الأموال دون المرور عبر القنوات المصرفية الرسمية.

إلى جانب تهديد الصواريخ الباليستية، واجه نظام الدفاع الإماراتي هجومًا واسع النطاق من الطائرات المسيّرة. ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع، تم رصد ما لا يقل عن 131 طائرة مسيّرة معادية. تحركت قوات الدفاع الجوي بسرعة واعترضت 125 طائرة، إلا أن ستًا منها تمكنت من الفرار وتحطمت داخل الأراضي الإماراتية.

