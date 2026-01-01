اليوم الـ6 للحرب.. أكثر من 1230 شهيدًا في إيران والانفجارات تهز إسرائيل وإصابات في الإمارات وانفجارات بقطر

طهران / وكالات /

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الخميس ارتفاع عدد الشهداء جراء الضربات الأميركية والإسرائيلية المستمرة منذ السبت إلى نحو 1230 شخصاً.

وقال الهلال الأحمر الإيراني اليوم إن ما لا يقل عن 105 منشآت مدنية في إيران تعرضت للضرر منذ بدء الهجمات قبل ستة أيام. وأضاف الهلال الأحمر أنه تم تسجيل 1332 هجوماً في 636 موقعاً حتى الآن.

وفي اليوم السادس من الحرب، هزت انفجارات عدة مناطق متفرقة في العاصمة الإيرانية طهران ومحيطها الغربي، فيما أطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

ووفق ما أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية، فقد هزت انفجارات عدة مناطق متفرقة في العاصمة طهران، اليوم الخميس، مؤكدة أن إيران قامت بتفعيل دفاعاتها.

وأصيب 30 شخصاً على الأقل جراء هجمات أميركية وإسرائيلية على مبان سكنية في شارع شاهين شمال غربي طهران، حسبما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.ووفقاً للوكالة، ما زال عدد الضحايا مجهولاً.

كما أفادت وكالة “فارس” عن سماع دوي انفجار في غرب طهران، فيما تحدثت صحيفتا شرق وإيران عن دوي انفجار واحد على الأقل في مدينة كرج غرب العاصمة.

وأعقبت هذه الانفجارات إطلاق إيران لموجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، حيث أعلن الحرس الثوري إطلاق الموجة الـ19 من الهجمات بالصواريخ والمسيرات، مستهدفة إسرائيل وقواعد تابعة للولايات المتحدة في المنطقة، وفق بيان رسمي.

وأعلن الحرس الثوري الخميس أنه استهدف مطار بن غوريون الإسرائيلي وقاعدة جوية إسرائيلية في المنطقة ذاتها، في اليوم السادس من الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وكالة تسنيم أنه “تم إطلاق صواريخ خرمشهر-4 الثقيلة التي تحمل رؤوسا حربية تزن طنا، فجر اليوم … صوب قلب تل أبيب، مطار بن غوريون وقاعدة الفرقة 27 في سلاح الجو الموجودة في المطار”.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم على منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في منطقة قم بإيران، ما أسفر عن تدمير هذه المنصة التي كانت مجهزة للإطلاق باتجاه إسرائيل.

كما دمر الجيش الإسرائيلي منظومة دفاعية في أصفهان قال إنها كانت تستهدف طائراته.

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” أن القوات الأميركية تمكنت من استهداف وإغراق أكثر من عشرين سفينة تابعة للقوات البحرية الإيرانية وإرسالها إلى قاع البحر، بحسب ما جاء في البيان.

وأضافت “سنتكوم” أن العمليات الأخيرة أسفرت الليلة الماضية عن إغراق سفينة حربية من طراز “سليماني”، نسبة إلى القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لتنضم إلى قائمة السفن الإيرانية التي تم استهدافها خلال العمليات العسكرية.

هذا وأعلنت السلطات الإماراتية، الخميس، إصابة 6 أشخاص بشظايا اعتراض طائرة مسيرة، وذلك في ظل هجمات إيرانية يومية.

وأفاد المكتب الإعلامي في أبوظبي، عبر منصة شبكة “إكس” الأمريكية، بإصابة 6 أشخاص من الجنسية الباكستانية والنيبالية بـ”إصابات بسيطة ومتوسطة”.

وأوضحت أنهم أصيبوا إثر سقوط شظايا على موقعين بمنطقة أيكاد 2″ (مدينة صناعية)، بعد أن اعترضت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة.

كما أفاد إعلام قطري، الخميس، بسماع دوي انفجارات قوية في سماء العاصمة الدوحة، وذلك للمرة الرابعة منذ صباح اليوم، فيما قالت وزارة الدفاع القطرية إن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمة صاروخية تتعرض لها البلاد.

وقالت قناة “العربي الجديد” القطرية إن “انفجارات جديدة ناجمة عن اعتراضات دوت في سماء الدوحة”.

وأضافت أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها سماع أصوات هذه الانفجارات منذ صباح الخميس.

وبثت مشاهد عن خيوط من الأدخنة البيضاء في سماء الدوحة، والتي تلي عادة إطلاق الصواريخ الاعتراضية.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع القطرية في بيان، إن “الدفاعات الجوية تتصدى لهجمة صاروخية تتعرض لها البلاد”.

ودعت الوزارة “المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية”.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تتعرض 8 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والأردن والعراق، لهجمات إيرانية بصواريخ ومسيّرات، عقب بدء إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على طهران.

وفي وقت سابق أفادت قناة إسرائيلية، الخميس، بتحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز “إف-15” في غربي إيران.

وقلت القناة 14: “تحطمت طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-15 في غربي إيران”.

وأضافت أن “أفراد طاقم الطائرة قفزوا منها قبل أن تصطدم بالأرض، وبقوا في أراضٍ معادية”، في إشارة إلى إيران.

وبعدها، تم إنقاذ الطاقم عبر عملية نفذتها قوة مشتركة أمريكية إسرائيلية، بحسب القناة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني الخميس إصابة ناقلة نفط أميركية في الخليج بصاروخ الخميس، في آخر هجوم يستهدف قطاع الطاقة في المنطقة.

وأفاد الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن السفينة “أصيبت بصاروخ في شمال الخليج الفارسي” و”هي حاليا تحترق”.

وتأتي الحادثة التي لم يتم تأكيدها من مصدر مستقل فيما أكد الحرس الثوري أنه “يسيطر بالكامل” على مضيق هرمز الرابط بين الخليج والمحيط الهندي والذي يعد مسارا حيويا لنقل النفط والغاز.

كما أعلنت طهران الخميس، أنها قصفت قواعد لجماعات كردية معارضة للنظام الإيراني في إقليم كردستان شمالي العراق.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، نقلته وكالة “تسنيم” شبه الرسمية، قال فيه إن استهداف قواعد تلك الجماعات تم بواسطة 3 صواريخ.

وكانت قناة تلفزيونية بمدينة السليمانية العراقية، أفادت بوقوع انفجارات شديدة في قرية “زرغيفز” التي يتركز فيها جماعات كردية معارضة للنظام الإيراني.

هذا وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس إن نظيره الأميركي بيت هيغسيث أكد له دعم واشنطن القوي للهجوم المشترك ضد إيران وحثه على مواصلته “حتى النهاية”.

وبحسب بيان كاتس، فإن وزير الدفاع الأميركي قال له في محادثة جرت ليلا “استمروا حتى النهاية، نحن معكم”.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي تشن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عدوانًا عسكريًا على إيران، قتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 1700، كما تهاجم ما تقول إنها “قواعد ومصالح أمريكية” بدول عربية، لكن بعض الهجمات خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.