فرنسا تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لشن ضربات ضد إيران

الخميس 05 مارس 2026 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرنسا تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لشن ضربات ضد إيران



القدس المحتلة/سما/

قالت قناة (بي.إف.إم.تي.في) الفرنسية الخميس إن فرنسا سمحت للجيش الأميركي باستخدام قواعدها العسكرية في خضم الصراع في إيران.

وأوضحت متحدثة باسم هيئة الأركان تأكيدا لمعلومات أوردتها قناة "إل سي إي" أنه "في إطار علاقاتنا مع الولايات المتحدة، تم السماح بوجود طائراتها بصورة مؤقتة في قواعدنا" في المنطقة، مشيرة إلى أن "هذه الطائرات تسهم في حماية شركائنا في الخليج"، في وقت تردّ إيران على الهجوم عليها بشن ضربات على دول الخليج.

وكانت المملكة المتحدة قد وافقت الاثنين على طلب أميركي لاستخدام قواعد بريطانية لشن هجمات دفاعية للتصدي لصواريخ إيرانية في مستودعات تخزين أو منصات إطلاق.

واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بريطانيا أنها استغرقت وقتا طويلا للسماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها الجوية في عمليات ضد إيران، مضيفا أنه يشعر بخيبة أمل من موقف رئيس الوزراء "كير ستارمر" فيما يتعلق باستخدام قاعدة دييجو جارسيا الجوية المهمة.

