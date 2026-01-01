لبنان يقرر ملاحقة عناصر الحرس الثوري الإيراني تمهيدا لترحليهم وإعادة فرض "التأشيرة" على الإيرانيين..

بيروت /سما/

أعلن وزير الإعلام اللبناني، يوم الخميس، عن حزمة إجراءات حكومية مشددة تستهدف نشاطات الحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي اللبنانية، في تحول بارز للموقف الرسمي تجاه طهران.

وكشف الوزير عن صدور توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء اللبناني تقضي بالآتي:

الاعتقال الفوري: توقيف أي عضو ينتمي للحرس الثوري الإيراني يتواجد على الأراضي اللبنانية.

حظر النشاط العسكري: اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لمنع أي أنشطة أمنية أو عسكرية يقوم بها عناصر الحرس الثوري في البلاد.

الترحيل النهائي: البدء بالإجراءات القانونية والميدانية لتمهيد ترحيل هذه العناصر خارج لبنان.

وفي سياق تعزيز الرقابة على الحدود، قرر مجلس الوزراء اللبناني إعادة العمل بنظام تأشيرة الدخول المسبقة للمواطنين الإيرانيين الراغبين في زيارة لبنان، ملغياً بذلك العمل بقرار الإعفاء السابق، وذلك في خطوة تهدف لضبط حركة الدخول والخروج في ظل الظروف الراهنة.