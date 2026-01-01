  1. الرئيسية
الإعلان رسميا عن فشل الإجراءات لضمان سفر حجاج قطاع غزة للعام الثالث على التوالي

الخميس 05 مارس 2026 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان رسميا عن فشل الإجراءات لضمان سفر حجاج قطاع غزة للعام الثالث على التوالي



غزة/سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وجمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة أن الإجراءات المعقدة التي فرضتها سلطات الاحتلال على معبر رفح البري تحول دون تمكّن حجاج قطاع غزة من السفر لأداء فريضة الحج للعام الثالث على التوالي.

وقالت في بيان مشترك انه نظراً لضيق الوقت المحدد وفق بروتوكول الحج الموقع مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، والذي ينص على أن تاريخ 20 مارس 2026م هو الموعد النهائي لإصدار آخر تأشيرات الحج ، وبسبب تعنت الاحتلال واستمرار حالة التضييق على سكان قطاع غزة على معبر رفح البري ، فإنها لجأت إلى اتخاذ قرار صعب وكإجراء استثنائي ومؤقت لهذا العام فقط – تحويل المتبقي من حصة قطاع غزة إلى أهل القدس، والمسجد الأقصى، والمحافظات الشمالية ، انطلاقاً من الإيمان العميق بوحدة الدم والمصير وأن غزة وخانيونس ورفح والنصيرات وبيت حانون ، هي نبضٌ واحد مع القدس ورام الله وجنين ونابلس وطولكرم والخليل واريحا وقلقيلية، وذلك تعزيزاً لصمودهم .

وأكدت التزام وتعهد رسمي من الحكومة الفلسطينية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتنفيذ توصية وقرارات لجنة الحج بإعادة كامل الحصص المستقطعة من المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) لهذا العام فقط وتعويضها في موسم الحج القادم 1448هـ، باعتبارها حقاً ثابتاً لا يقبل الانتقاص.

