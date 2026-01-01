  1. الرئيسية
غارات جوية شرقي غزة ودير البلح

الخميس 05 مارس 2026 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غارات جوية شرقي غزة ودير البلح



غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 147 في مختلف مناطق قطاع غزة.

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد اربعة مواطنين وعدد من الاصابات في مختلف مناطق القطاع.

واستشهدت مواطنة فلسطينية واصيب زوجها برصاص الاحتلال بخيام النازحين برفح جنوب القطاع.

كما استشهد اثنين من المواطنين شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة فيما استشهد فتي متأثرا بجراحه.

وفجر اليوم نفذت طائرات الاحتلال غارة جوية وراء الخط الأصفر بمدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف على حي التفاح شرق المدينة.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
واستهدف الطيران الحربي شرق دير البلح وسط القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

