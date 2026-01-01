  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تصعيد متواصل في لبنان : الاحتلال يطالب بالإخلاء إلى شمال الليطاني

الخميس 05 مارس 2026 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصعيد متواصل في لبنان : الاحتلال يطالب بالإخلاء إلى شمال الليطاني



القدس المحتلة / سما /

يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان لليوم الثالث على التوالي، مع تكثيف الغارات الجوية على عدة مناطق، بالتزامن مع محاولات توغل بري في جنوب البلاد، وأعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الشهداء في لبنان ارتفعت إلى 72 شهيدا و437 جريحا، في وقت أعلن حزب الله التصدي لقوة إسرائيلية حاولت التقدم نحو مدينة الخيام بعد اشتباكات مباشرة.

وفي المقابل، أعلن الحزب تنفيذ 23 عملية عسكرية أمس الأربعاء، استهدفت مواقع وقواعد عسكرية إسرائيلية في شمال ووسط إسرائيل، في موازاة ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدفت إحدى الغارات مبنى في منطقة حارة حريك بعد إنذار إخلاء للسكان.

كما وسّع الجيش الإسرائيلي نطاق ضرباته ليشمل شمال لبنان، إذ استهدفت طائرة مسيّرة، فجر الخميس، منزلًا في مخيم البداوي قرب مدينة طرابلس، ما أسفر عن مقتل القيادي في حركة حماس وسيم عطا الله العلي وزوجته، وإصابة إحدى ابنتيه بجروح.

وعلى الصعيد السياسي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى "الحفاظ على وحدة أراضي لبنان والامتناع عن شن عملية برية"، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما. كما أجرى ماكرون اتصالات منفصلة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مشيرًا إلى أن فرنسا تتابع الوضع في لبنان عن كثب، في ظل ما وصفه بـ"الوضع الإنساني الملحّ" الناتج عن التصعيد العسكري.

الأكثر قراءة اليوم

اتصال سري لبحث شروط ترامب لوقف الحرب: تواصل غير مباشر بين مخابرات إيران ووكالة CIA

ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي .."قطر للطاقة" تعلن "القوة القاهرة" وتعلق إنتاج الغاز والبتروكيماويات إثر هجمات عسكرية

هل هددت تركيا باستهداف الإمارات حال قررت الأخيرة الهجوم على إيران؟..

غزة :أكثر من ٣ آلاف مولودٍ جديد خلال شهر فبراير الماضي

الأردن يستدعي طاقم سفارته بطهران ويؤكد: لن نكون ساحة لتصفية الحسابات

"واشنطن بوست": الهجوم الذي قاده السنوار في 7 اكتوبر يصوغ شرق أوسط جديد

القوات الكردية تخطط لعملية برية في إيران مدعومة من الإستخبارات الأمريكية

الأخبار الرئيسية

ه

إعلام إسرائيلي : تحطم مقاتلة أمريكية من طراز “إف-15” غربي إيران

لهذا السبب .. أندونيسيا تعلق مشاركتها في "مجلس السلام" لغزة

20260305074657

انفجارات في طهران وصواريخ جديدة نحو إسرائيل

أمين عام حزب الله : خيارنا مواجهة العدو والاستماته إلى أبعد الحدود وقرار حكومة لبنان خطيئة

كاتس: الحرب على إيران كانت مقررة لمنتصف 2026 وموقف ترامب بتنفيذ عملية مشتركة عجّل إطلاقها