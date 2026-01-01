تصعيد متواصل في لبنان : الاحتلال يطالب بالإخلاء إلى شمال الليطاني

القدس المحتلة / سما /

يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان لليوم الثالث على التوالي، مع تكثيف الغارات الجوية على عدة مناطق، بالتزامن مع محاولات توغل بري في جنوب البلاد، وأعلنت وزارة الصحة أن حصيلة الشهداء في لبنان ارتفعت إلى 72 شهيدا و437 جريحا، في وقت أعلن حزب الله التصدي لقوة إسرائيلية حاولت التقدم نحو مدينة الخيام بعد اشتباكات مباشرة.

وفي المقابل، أعلن الحزب تنفيذ 23 عملية عسكرية أمس الأربعاء، استهدفت مواقع وقواعد عسكرية إسرائيلية في شمال ووسط إسرائيل، في موازاة ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استهدفت إحدى الغارات مبنى في منطقة حارة حريك بعد إنذار إخلاء للسكان.

كما وسّع الجيش الإسرائيلي نطاق ضرباته ليشمل شمال لبنان، إذ استهدفت طائرة مسيّرة، فجر الخميس، منزلًا في مخيم البداوي قرب مدينة طرابلس، ما أسفر عن مقتل القيادي في حركة حماس وسيم عطا الله العلي وزوجته، وإصابة إحدى ابنتيه بجروح.

وعلى الصعيد السياسي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى "الحفاظ على وحدة أراضي لبنان والامتناع عن شن عملية برية"، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما. كما أجرى ماكرون اتصالات منفصلة مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مشيرًا إلى أن فرنسا تتابع الوضع في لبنان عن كثب، في ظل ما وصفه بـ"الوضع الإنساني الملحّ" الناتج عن التصعيد العسكري.