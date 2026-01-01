الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح الباكر تبقى الفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل : يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح الباكر تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب .