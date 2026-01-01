  1. الرئيسية
إصابات واعتقال شابة خلال اقتحام الاحتلال مخيمات وبلدات الخليل

الخميس 05 مارس 2026 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

أُصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الخميس، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم خلال سلسلة اقتحامات نفذتها في مخيمات وبلدات بمحافظة الخليل، تخللتها مداهمات للمنازل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار جنوب الخليل وداهمت عدداً من منازل المواطنين، حيث اعتدت بالضرب على عدد منهم، من بينهم الأسير السابق والجريح رستم الخطيب، الذي جرى نقله إلى مستشفى يطا الحكومي بعد تعرضه للضرب خلال مداهمة منزله.

وأوضحت طواقم الإسعاف أن مسعفي الهلال الأحمر والإغاثة الطبية تعاملوا مع ثماني إصابات نتيجة الاعتداء بالضرب، جرى نقل أربع منها إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج، فيما عولجت بقية الحالات ميدانياً.

وفي سياق متصل، أفاد مسعفون بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في يده، خلال اقتحامها بلدة ترقوميا غرب الخليل، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة له، تحويله للمستشفى لتلقي العلاج.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، وداهمت عشرات المنازل، وعمدت إلى تحطيم محتوياتها وتصوير العائلات داخل المنازل التي جرى اقتحامها.

وفي قرية الشيوخ، شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابة شيماء موسى حلايقة (24 عاماً) بعد مداهمة منزل عائلتها.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شرق الخليل وداهمت عدة منازل، دون أن يبلغ عن تسجيل حالات اعتقال.

كما داهمت قوات الاحتلال قرية الريحية جنوب الخليل.

وتشهد محافظة الخليل اقتحامات متواصلة تنفذها قوات الاحتلال، تتخللها اعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم واعتقالات في صفوف الأهالي.

