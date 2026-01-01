  1. الرئيسية
مسؤول إيراني: سنستهدف مفاعل ديمونة إذا سعت أميركا وإسرائيل لتغيير النظام

الخميس 05 مارس 2026 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول إيراني: سنستهدف مفاعل ديمونة إذا سعت أميركا وإسرائيل لتغيير النظام



القدس المحتلة / سما /

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن مسؤول عسكري في إيران قوله إن طهران قد تستهدف مفاعل ديمونة النووي في إسرائيل، في حال سعت إسرائيل والولايات المتحدة إلى تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية.

وبحسب ما أوردته الوكالة شبه الرسمية، فإن التصريحات جاءت في سياق تحذيرات إيرانية من أي تحرك خارجي يستهدف النظام في طهران، في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي أو الأميركي على هذه التصريحات.

إيران تنفي إرسال رسائل للولايات المتحدة وتؤكد استعدادها لحرب طويلة

وفي السياق، قال مسؤول إيراني لوكالة تسنيم، فجر الخميس، إن طهران لم ترسل أي رسائل إلى الولايات المتحدة، وذلك ردا على تقرير نشره موقع أكسيوس.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "إيران لم ترسل أي رسالة ولن ترد على رسائل الولايات المتحدة، وأن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لحرب طويلة".

وكان موقع أكسيوس قد ذكر يوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول أميركي ومصدر ثان، أن إيران أرسلت رسائل للولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية، لكنها لم تتلق أي رد.

وفي سياق تطورات الحرب، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن مراسليها في ثلاثة أقاليم حدودية نفوا صحة التقارير التي تحدثت عن تسلل مسلحين من أكراد العراق إلى إيران.

وأوضحت الوكالة أن الفرق الميدانية لم ترصد أي تحركات أو نشاطات مشبوهة عند الحدود، مؤكدة أن المعلومات المتداولة حول التسلل غير دقيقة وتفتقر إلى أي دليل ميداني.

إلى ذلك، أعلنت إيران أنها استهدفت مقار مجموعات كردية في كردستان العراق، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيرانية رسمية، وذلك عقب غارات جوية استهدفت مناطق كردية في إيران والعراق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" في منشور على تطبيق تليغرام، عن بيان عسكري قوله "استهدفنا مقار جماعات كردية معارضة للثورة في كردستان العراق بثلاثة صواريخ".

