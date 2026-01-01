  1. الرئيسية
تقديرات : نجل خامنئي سيكون المرشد الأعلى القادم واسرائيل تتوعد

الأربعاء 04 مارس 2026 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقديرات : نجل خامنئي سيكون المرشد الأعلى القادم واسرائيل تتوعد



القدس المحتلة / سما /

تتزايد التكهنات بأن مجتبى خامنئي، نجل علي خامنئي، سيُختار ليكون المرشد الأعلى القادم لإيران.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء أن كبار رجال الدين المسؤولين عن اختيار المرشد الأعلى اجتمعوا يوم الثلاثاء لمناقشة هذا الأمر، وأن خامنئي الابن برز كأبرز المرشحين، وفقًا لثلاثة مصادر إيرانية مطلعة على المناقشات.

وقالت المصادر إن رجال الدين يدرسون إعلان أن خامنئي سيصبح خليفة والده في وقت مبكر من صباح اليوم، لكن البعض أعرب عن تحفظات، خشية أن يعرضه ذلك كهدف للولايات المتحدة وإسرائيل.

أعلن وزير الحرب الاسرائيلي كاتس هذا الصباح أن "أي زعيم يعينه النظام الإيراني سيكون هدفاً واضحاً للتصفية. لا يهم ما اسمه أو أين يختبئ".

وعقد رجال الدين، المعروفون بمجلس الخبراء، اجتماعين افتراضيين، أحدهما صباحًا والآخر مساءً، وفقًا لمسؤولين.

وفي الليلة الماضية، هاجمت إسرائيل مبنى في مدينة قم ، أحد أهم مراكز نفوذ الشيعة، حيث كان من المقرر أن يجتمع المجلس لانتخاب آية الله الجديدة.

واكدت وكالة أنباء فارس، التابعة للحرس الثوري، أن المبنى كان خاليًا، بينما ادعت إسرائيل أن الهجوم وقع أثناء انعقاد المجلس.

يُعتبر مجتبى خامنئي، البالغ من العمر 56 عامًا، شخصيةً مؤثرةً لكنها منعزلة، يعمل على هامش إمبراطورية والده الذي قُتل يوم السبت في غارات أمريكية وإسرائيلية على إيران. وهو معروف بعلاقاته الوثيقة بالحرس الثوري.

ووفقًا لثلاثة مصادر، فقد سعى الحرس إلى تعيينه، بحجة أنه يمتلك المهارات اللازمة لقيادة إيران في هذه المرحلة الحرجة.

فقد مجتبى زوجته في الهجوم الذي أودى بحياة والده أيضاً، وكان يُطرح اسمه كمرشح محتمل للقيادة. شارك في الحرب العراقية الإيرانية، وخلفيته الدينية أقل رسوخاً من خلفية والده، الذي كان رجل أعمال أكثر منه عالماً دينياً.

وقُتل علي خامنئي ليلة السبت إلى الأحد في غارة جوية إسرائيلية . وأكدت السلطات الإيرانية نبأ وفاته في بيانات نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية. وقبل الإعلان الرسمي في إيران، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيانًا يفيد بمقتل خامنئي في الغارة.

