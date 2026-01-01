الاحتلال يواصل خروقاته .. اطلاق النار وراء الخط الأصفر واستمرار إغلاق معبر رفح

غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١٤٦ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد مواطن بخان يونس وعدد من الاصابات في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المواطن باسم ناجح سعيد السقا برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة السطر شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وواصلت قوات الاحتلال إطلاق النار بشكل متقطع شرقي مدينة غزة وشمال مخيم جباليا.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة المعابر والحدود بغزة ان إجمالي الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة عبر كرم أبو سالم أمس بلغ ١٦ منها ٢ تجارية و ١٤ مساعدات.

واستمر الاحتلال باغلاق معبر رفح على الحدود مع مصر بالاتجاهين.