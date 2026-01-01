جيش الاحتلال ينذر سكان 30 بلدة وقرية في لبنان بالإخلاء “فورا”

القدس المحتلة / سما /

أصدر الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، إنذار عاجلا لسكان 30 بلدة وقرية في لبنان، بالإخلاء تمهيدا لقصفها، بدعوى رصده أنشطة لـ”حزب الله”.

وقال متحدث الجيش، أفيخاي أدرعي في بيان، “إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدا في قرى وبلدات “ربّ ثلاثين ومركبا وحولا وقلعة دِبّا وقبريخا وتولين والخِرْبة وشقرا والصوانة ومجدل سلم والطّمرية والطيري وتلوسة وصفد البطيخ وجميجمة وبني حيان”.

وفي وقت لاحق، وجّه إنذارا مماثلا لسكان قرى وبلدات “مماثلا والبرامين وبيت ليف وياطر وكفرا وصديقين وزبقين وجبل البطم ورشكنانية ودير عامص وقانا ومجدل زون والشعيتية والرمادية”.

وطالب أدرعي سكان تلك المناطق إخلاء بيوتهم “فورا” والابتعاد لمسافة كيلومتر واحد على الأقل خارج القرية.

وادعى أن “أنشطة حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة”.

ويأتي التحذير في وقت تصعد فيه إسرائيل من هجماتها على أنحاء متفرقة لبنان، تزامنا مع الحرب على إيران، حيث قتلت منذ فجر الإثنين وحتى مساء الثلاثاء، 50 شخصا وأصابت 335 آخرين بجروح.