موقع عبري : : نتنياهو شارك بنفسه في إطلاق ذخيرة على هدف في إيران

الأربعاء 04 مارس 2026 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري : : نتنياهو شارك بنفسه في إطلاق ذخيرة على هدف في إيران



القدس المحتلة / سما /

شارك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشكل مباشر في تنفيذ ضربة على هدف داخل إيران، خلال زيارته لقاعدة "بلماحيم" التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، امس الثلاثاء.

وذكر موقع "واللا"، نقلًا عن مصدر لم يسمه، أن نتنياهو ضغط بنفسه على ما وُصف بـ"الزر الأحمر"، وأصدر أمر إطلاق ذخيرة على هدف داخل إيران.

وبحسب التقرير، جرى تنفيذ الأمر من داخل القاعدة، باستخدام طائرة مُسيرة، ضمن العمليات العسكرية الجارية في إطار الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

ويطرح هذا المشهد تساؤلات حول دوافع إبراز الدور الشخصي لنتنياهو في الحرب على إيران، ويرى مراقبون أن ذلك يتجاوز الاعتبارات العملياتية إلى رسائل سياسية داخلية.

وخلال الزيارة، قال نتنياهو في تصريحات علنية من داخل القاعدة: "نحن نواصل الضرب بقوة في إيران. طيارونا فوق سماء إيران وطهران، وكذلك فوق سماء لبنان".

وأضاف أن "حزب الله ارتكب خطأ كبيرًا جدًا عندما هاجمنا. إسرائيل ردّت بقوة وسترد بقوة أكبر"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى إدراك أن الحزب "يجرّهم إلى حرب ليست لهم".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل "ستواصل فعل ما هو مطلوب للدفاع عن نفسها"، قال إن الحرب دخلت يومها الرابع، مستدركا: "نحن نزأر ونعمل"، في إشارة إلى الاسم الإسرائيلي للحرب.

وكان نتنياهو قد صرّح في حديث مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أمس الإثنين، بأن الحرب على إيران، لن تكون "حربا لا نهاية لها"، لكنها قد تستغرق بعض الوقت، عل

وادعى نتانياهو أيضا أن إسرائيل والولايات المتحدة اضطرتا للتحرك بسبب بناء إيران لمواقع جديدة للأسلحة النووية كان سيصبح من المستحيل مهاجمتها في غضون أشهر.

وقال إن الحرب ستكون "سريعة وحاسمة"، وأضاف أنها "قد تستغرق بعض الوقت، لكنها لن تستغرق سنوات".

وزعم نتنياهو أن إيران كانت تعمل على إنشاء مواقع أسلحة جديدة منذ حرب حزيران/ يونيو، التي شهدت توجيه الولايات المتحدة أيضا ضربات منسقة مع إسرائيل لمنشآت نووية إيرانية.

وقال: "لقد بدأوا ببناء مواقع جديدة وأماكن جديدة ومخابئ تحت الأرض من شأنها أن تجعل برامجهم الصاروخية البالستية وبرامجهم لصنع قنبلة ذرية، محصنة في غضون أشهر".

وتابع "لو لم يُتخذ أي إجراء الآن، فلن يكون بالإمكان اتخاذ أي إجراء في المستقبل".

وتتأرجح تقديرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن المدة التي ستستغرقها الحرب الإقليمية، لكن تقديره الحالي هو أنها قد تستمر لأكثر من أربعة أسابيع.

