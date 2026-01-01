  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحرب على إيران: غارات إسرائيلية أميركية واسعة وطهران تواصل هجماتها ضد إسرائيل وقواعد أميركية

الأربعاء 04 مارس 2026 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرب على إيران: غارات إسرائيلية أميركية واسعة وطهران تواصل هجماتها ضد إسرائيل وقواعد أميركية



القدس المحتلة / سما /

تتواصل الغارات الإسرائيلية الأميركية على إيران في اليوم الرابع للحرب، مستهدفة مواقع عسكرية ونووية وحكومية وأخرى مدنية، وفي المقابل تواصل إيران هجماتها من خلال إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة نحو إسرائيل والقواعد الأميركية في منطقة الخليج، وبالتزامن سمعت إنذارات ودوي انفجارات في العديد من المناطق والمواقع المستهدفة من بينها تل أبيب وحيفا وضواحيهما وبلدات ومستوطنات في الضفة والأغوار.

وأعلن الجيش الإيراني إسقاط 35 طائرة مسيّرة منذ بدء الحرب على البلاد منذ صباح السبت الماضي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال موجة غارات استهدفت بنى تحتية ومواقع استخدمت لإنتاج وسائل قتالية، من بينها مواقع تصنيع الصواريخ الباليستية ومنصات إطلاق ومواقع تخزين صواريخ في طهران وأصفهان.

ودوت انفجارات كبيرة في الإمارات وقطر والكويت تزامنا مع هجمات إيرانية على قواعد عسكرية أميركية، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني توسيع عملياته لتشمل قواعد أميركية في المنطقة واستهداف العمق الإسرائيلي، مستخدما منظومات صاروخية متطورة ضمن تصعيد سريع لم تتضح نهايته بعد.

الأكثر قراءة اليوم

ايران: سنبدأ باستخدم الصواريخ المتطورة مع مرور الوقت ..

مقابل دولة كردية كبرى.. “أكسيوس”: ترامب يتواصل مع أكراد العراق لدفعهم نحو التحرك والانتفاض لإسقاط النظام في إيران

إيران تحت نيران العدوان الاميركي الاسرائيلي : لماذا تكتفي روسيا والصين بـ"دبلوماسية الهاتف"؟

الحرس الثوري الإيراني: أبواب الجحيم على الولايات المتحدة وإسرائيل ستنفتح أكثر فأكثر وعليهم أن ينتظروا الهجمات العقابية

حرب الاستنزاف الصاروخي “القاسية” التي اشتعلت في منطقة الشرق الأوسط.. من سينفد مخزونه من الذخائر أولا؟

مسؤولون محليون ودوليون : أزمة وقود خانقة تهدد غزة بالشلل التام

ترامب: لسنا في المستوى الذي نطمح إليه "من ناحية الأسلحة" في حربنا مع ايران وبتهم ادارة بايدن بارسالها إلى أوكرانيا ..

الأخبار الرئيسية

IMG_3858

“واشنطن بوست” : تعرض مقر “سي أي أيه” في الرياض لهجوم بطائرة مسيرة يوم الاثنين..

ايران: سنبدأ باستخدم الصواريخ المتطورة مع مرور الوقت ..

إسرائيل تستهدف منشأة نووية سرية وتطالب ممثلي ايران بلبنان بالمغادرة

ترامب: دمرنا ايران إيران ويمكننا خوض حروب للأبد والعلاقة مع لندن “لم تعد كما كانت”… ويلوّح بوقف التجارة مع إسبانيا

IMG_3856

جنرال إيراني يهدد بضرب كل المراكز الاقتصادية بالمنطقة إذا استمر الهجوم الأميركي الإسرائيلي ويحذر من أن سعر النفط سيبلغ قريبا 200 دولار