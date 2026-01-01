الحرب على إيران: غارات إسرائيلية أميركية واسعة وطهران تواصل هجماتها ضد إسرائيل وقواعد أميركية

القدس المحتلة / سما /

تتواصل الغارات الإسرائيلية الأميركية على إيران في اليوم الرابع للحرب، مستهدفة مواقع عسكرية ونووية وحكومية وأخرى مدنية، وفي المقابل تواصل إيران هجماتها من خلال إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة نحو إسرائيل والقواعد الأميركية في منطقة الخليج، وبالتزامن سمعت إنذارات ودوي انفجارات في العديد من المناطق والمواقع المستهدفة من بينها تل أبيب وحيفا وضواحيهما وبلدات ومستوطنات في الضفة والأغوار.

وأعلن الجيش الإيراني إسقاط 35 طائرة مسيّرة منذ بدء الحرب على البلاد منذ صباح السبت الماضي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال موجة غارات استهدفت بنى تحتية ومواقع استخدمت لإنتاج وسائل قتالية، من بينها مواقع تصنيع الصواريخ الباليستية ومنصات إطلاق ومواقع تخزين صواريخ في طهران وأصفهان.

ودوت انفجارات كبيرة في الإمارات وقطر والكويت تزامنا مع هجمات إيرانية على قواعد عسكرية أميركية، إذ أعلن الحرس الثوري الإيراني توسيع عملياته لتشمل قواعد أميركية في المنطقة واستهداف العمق الإسرائيلي، مستخدما منظومات صاروخية متطورة ضمن تصعيد سريع لم تتضح نهايته بعد.