رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد باستمرار مهاجمة حزب الله حتى نزع سلاحه

الثلاثاء 03 مارس 2026 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

توعد رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الثلاثاء بأن تواصل قواته مهاجمة حزب الله حتى نزع سلاحه، على وقع استمرار الحرب في الشرق الاوسط لليوم الرابع.
وقال إيال زامير في بيان أصدره الجيش “نحن عازمون على القضاء على تهديد حزب الله ولن نتوقف حتى يتم نزع سلاح هذا التنظيم”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش العمل على إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان، بعد إيعاز وزير الدفاع للجنود بالتوغل والسيطرة على مزيد من الأراضي.
كما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا الثلاثاء من أنه يعتزم قصف مبانٍ في مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان، مشيرا الى أنه يستهدف منشآت لحزب الله.
ونشر المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي خريطة يحدد فيها مبنيين في المدينة، داعيا القاطنين فيهما وفي المباني المجاورة الى الابتعاد “لمسافة لا تقل عن 300 متر”، تمهيدا للقيام بقصف “بنى تحتية عسكرية لحزب الله”.

