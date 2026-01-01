ضربات إسرائيلية وأميركية على مبنى لمجلس خبراء القيادة الموكل انتخاب مرشد أعلى للجمهورية الإسلامية

القدس المحتلة/سما/

افاد الجيش الاسرائيلي بأن سلاح الجو بدأ دفعة جديدة من الغارات على طهران الثلاثاء، في اليوم الرابع من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الاسلامية.

وقال الجيش في بيان إنه “اطلق دفعة تاسعة من الضربات في طهران”، مضيفا “باشر سلاح الجو الآن دفعة واسعة النطاق من الضربات تستهدف البنية التحتية للنظام الإيراني الإرهابي في طهران”.

وهزّت انفجارات عنيفة العاصمة الإيرانية الثلاثاء، بحسب ما أفاد مراسلو فرانس برس، بينما تتواصل الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة لليوم الرابع على التوالي.

وسُمع دوي انفجارات من مناطق وسط طهران. ولم يتضح الهدف بعد.

وشنّت الولايات وإسرائيل ضربات على مبنى تابع لمجس خبراء القيادة الموكل انتخاب مرشد أعلى للجمهورية الإسلامية، بحسب ما أفادت وكالة تسنيم الثلاثاء.

وأوردت “هاجم المجرمون الأميركيون والصهاينة مبنى لمجلس خبراء القيادة في قم” الواقعة الى الجنوب من طهران.

وتعود لمجلس خبراء القيادة صلاحية انتخاب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، وهو سيكون موكلا اختيار خلف لآية الله علي خامنئي الذي اغتيل في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران السبت.

وبثت وسائل إعلام محلية لقطات لمبنى ضخم في مدينة قم، وقد تعرض لأضرار هائلة. ولم يتضح ما اذا كان أحد يتواجد فيه لدى وقوع الضربات، وما اذا كانت أدت لسقوط ضحايا.

وأفادت وكالة مهر أن المبنى المستهدف لم يكن يستخدم لعقد اجتماعات.

من جهتها، أفادت وكالة تسنيم بأن المقر الرئيسي للمجلس الواقع في طهران، استهدف بضربات الاثنين.

ودخلت الجمهورية الإسلامية في مرحلة انتقالية بعد مقتل المرشد الأعلى، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العليا للدولة. وانتقلت صلاحياته الى مجلس انتقالي يضم رئيس الجمهورية مسعود بيزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، وعضو مجلس صيانة الدستور علي رضا أعرافي.

وسيتولى هذا المجلس مهام المرشد الأعلى الى حين انتخاب خلف أصيل.