الحرس الثوري الإيراني: أبواب الجحيم على الولايات المتحدة وإسرائيل ستنفتح أكثر فأكثر وعليهم أن ينتظروا الهجمات العقابية

طهران / وكالات /

حذّر الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء من أنه سيشن هجمات أشدّ على الولايات المتحدة وإسرائيل، مع دخول الحرب يومها الرابع.

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن “على العدو أن ينتظر هجمات عقابية مستمرة، أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر، لحظة بلحظة، على الولايات المتحدة وإسرائيل”.

هذا وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه استهدف ما وصفه بـ”مجمع القيادة” في طهران، ضمن تصعيد جديد في العدوان المشترك مع الولايات المتحدة ضد إيران.

وقال الجيش في بيان، إنه شن هجوما الليلة الماضية استهدف ما وصفه بـ”مباني حكم وأمن داخل مجمّع القيادة التابع للنظام الإيراني في قلب طهران”.

وأضاف أن الغارات شملت “ديوان الرئاسة، ومبنى المجلس الأعلى للأمن القومي، ومجمّع انعقاد المنتدى الأعلى في النظام المسؤول عن اتخاذ القرارات الأمنية، ومعهد تأهيل ضباط الجيش الإيراني، وبنى تحتية حيوية إضافية”.

وفي مؤتمر صحفي، قال متحدث الجيش الإسرائيلي ايفي دفرين، إن نحو 100 طائرة مقاتلة شاركت في الهجوم، مستخدمة أكثر من 250 نوعا من الذخيرة.

وادعى الجيش في بيانه، أن مجمع القيادة يعد من “أكثر المواقع تأمينا” في إيران، ويمتد على عدة شوارع في قلب طهران، وأنه كان يستخدم لعقد اجتماعات قيادية وأمنية، بما في ذلك مناقشات تتعلق بالبرنامج النووي.

وأضاف ان استهداف المجمع جاء بعد “عملية مطوّلة من جمع المعلومات والبحث الاستخباري”، معتبرا أن الضربة “توسع وتعمق الضرر الذي لحق بمنظومة القيادة والسيطرة في النظام”.

ولم يصدر تعليق من السلطات الإيرانية بشأن إعلان الجيش الإسرائيلي.

وتواصل إسرائيل والولايات المتحدة شن عدوان على إيران منفذ فجر السبت، ما أسفر عن استشهاد 787 شخصا، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ”قواعد أمريكية” في دول المنطقة، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية في هذه الدول.