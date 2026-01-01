  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الإيراني يعلن مهاجمة قاعدة العديد الأمريكية في قطر

الثلاثاء 03 مارس 2026 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإيراني يعلن مهاجمة قاعدة العديد الأمريكية في قطر



وكالات - سما-

أعلن الجيش الإيراني يوم الثلاثاء، عن مهاجمة قاعدة العديد الأمريكية في قطر وأهدافا متعددة في إسرائيل وسفنا ومعادية.

وذكر الجيش أن "القوة البحرية للجيش الإيراني استهدفت السفن والقواعد التابعة للعدو في المنطقة بصواريخ سطح- سطح".

وتابع أن "القوات المسلحة ستواصل بقوة عملياتها الهجومية والدفاعية ضد المعتدين".

وفي سياق متصل، أعلنت قطر يوم الثلاثاء، التصدي لأكثر من 100 صاروخ و24 طائرة مسيرة أطلقت من إيران، منذ بدء هجماتها على البلاد قبل 3 أيام.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنها رصدت إطلاق 3 صواريخ كروز و101 صاروخ بالستي و39 مسيرة انتحارية، باتجاه مجالها الجوي منذ بدء الهجمات الإيرانية.

وأضافت أنه جرى التصدي لكل الصواريخ ولـ24 مسيرة، دون الكشف عن وجود خسائر من عدمها.

وأكدت الدفاع القطرية أن "التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات المعتمدة مسبقا"، مشددة على أن "القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات بإذن الله لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي".

ودعت المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية، و"عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية".

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لأضرار جراء رد إيران على العدوان الأمريكي الإسرائيلي.

الأكثر قراءة اليوم

العرموطي: “الدور على الباكستان وتركيا” والخلايلة”إفتحوا المجال الأردني الجوي لضرب إيران”

اسرائيل: 26 اصابة إحداها متوسطة جراء سقوط الصاروخ في بئر السبع

انفجارات ضخمة في إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق.. هجوم صاروخي إيراني جديد

إيران تحت نيران العدوان الاميركي الاسرائيلي : لماذا تكتفي روسيا والصين بـ"دبلوماسية الهاتف"؟

قطر للطاقة توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب تعرض مرافقها التشغيلية برأس لفان لهجوم عسكري

ترامب: لسنا في المستوى الذي نطمح إليه "من ناحية الأسلحة" في حربنا مع ايران وبتهم ادارة بايدن بارسالها إلى أوكرانيا ..

الإعلامي الأمريكي كارلسون: اعتقال عملاء للموساد في قطر والسعودية خططوا لتفجيرات سعيا لضرب إيران ودول الخليج

الأخبار الرئيسية

IMG_3854

الحرس الثوري الإيراني: أبواب الجحيم على الولايات المتحدة وإسرائيل ستنفتح أكثر فأكثر وعليهم أن ينتظروا الهجمات العقابية

حرب الاستنزاف الصاروخي “القاسية” التي اشتعلت في منطقة الشرق الأوسط.. من سينفد مخزونه من الذخائر أولا؟

IMG_3853

مقابل دولة كردية كبرى.. “أكسيوس”: ترامب يتواصل مع أكراد العراق لدفعهم نحو التحرك والانتفاض لإسقاط النظام في إيران

ايران دمرت مقر قيادة تكتيكي للقوات ..اختراق قاتل تسبب بمقتل الجنود الامريكان في الكويت

IMG_3851

100 طائرة شاركت في الهجوم ..الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مجمع القيادة الإيراني في طهران