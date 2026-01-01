الجيش الإيراني يعلن مهاجمة قاعدة العديد الأمريكية في قطر

وكالات - سما-

أعلن الجيش الإيراني يوم الثلاثاء، عن مهاجمة قاعدة العديد الأمريكية في قطر وأهدافا متعددة في إسرائيل وسفنا ومعادية.

وذكر الجيش أن "القوة البحرية للجيش الإيراني استهدفت السفن والقواعد التابعة للعدو في المنطقة بصواريخ سطح- سطح".

وتابع أن "القوات المسلحة ستواصل بقوة عملياتها الهجومية والدفاعية ضد المعتدين".

وفي سياق متصل، أعلنت قطر يوم الثلاثاء، التصدي لأكثر من 100 صاروخ و24 طائرة مسيرة أطلقت من إيران، منذ بدء هجماتها على البلاد قبل 3 أيام.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إنها رصدت إطلاق 3 صواريخ كروز و101 صاروخ بالستي و39 مسيرة انتحارية، باتجاه مجالها الجوي منذ بدء الهجمات الإيرانية.

وأضافت أنه جرى التصدي لكل الصواريخ ولـ24 مسيرة، دون الكشف عن وجود خسائر من عدمها.

وأكدت الدفاع القطرية أن "التعامل مع التهديد تم فور رصده وفق خطة العمليات المعتمدة مسبقا"، مشددة على أن "القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات بإذن الله لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي".

ودعت المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية، و"عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية".

وخلال 3 أيام، تعرضت 9 دول عربية هي الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا والعراق، لأضرار جراء رد إيران على العدوان الأمريكي الإسرائيلي.