الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,116 شهيدا

الثلاثاء 03 مارس 2026 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,116 شهيدا



غزة/سما/

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,116 شهيدا، و171,798 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى اللحظة 18 شهيدا جرى انتشال جثامينهم، وإصابتان، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وبينت المصادر ذاتها، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 631، وإجمالي الإصابات إلى 1,700، فيما جرى انتشال 753 جثمانا.

