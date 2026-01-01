  1. الرئيسية
مقابل دولة كردية كبرى.. “أكسيوس”: ترامب يتواصل مع أكراد العراق لدفعهم نحو التحرك والانتفاض لإسقاط النظام في إيران

الثلاثاء 03 مارس 2026 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقابل دولة كردية كبرى.. “أكسيوس”: ترامب يتواصل مع أكراد العراق لدفعهم نحو التحرك والانتفاض لإسقاط النظام في إيران



القدس المحتلة/سما/

ذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب أجرى اتصالين مع زعيمي “الاتحاد الوطني الكردستاني” في العراق، وزعيم “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، تناول فيهما الحرب على إيران.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، الاثنين، أن ترامب بحث مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مسار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والخطوات 
المحتملة في المرحلة المقبلة.
وزعمت المصادر أن الاتصالين يأتيان نتيجة لـ “جهود خلف الكواليس استمرت لعدة أشهر” بذلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضافت: “القناعة العامة، ورأي نتنياهو بشكل خاص، يميلان نحو ظهور الأكراد وقيامهم بانتفاضة”، للمساعدة بإسقاط النظام في الجارة إيران.
كما ادعت أن نتنياهو – المُصّر على مهاجمة إيران وتغيير النظام فيها – اقترح “الورقة الكردية” على ترامب لأول مرة خلال اجتماع في البيت الأبيض.

وذكر الموقع في تقريره أن “الأكراد يمتلكون آلاف العناصر المسلحة على طول الحدود الإيرانية العراقية، وأن المناطق الاستراتيجية التي يسيطرون عليها قد تكتسب أهمية حيوية في مسار الحرب”.

وقالت اذاعة جيش الاحتلال ان ترامب وعد الزعيمين الكرديين بإقامة دولة كردية كبرى مقابل مساهمة الأكراد في اسقاط النظام .
ولفت إلى “الروابط الأمنية والاستخباراتية طويلة الأمد لإسرائيل مع بعض المجموعات في سوريا والعراق وإيران”، وفق زعمه.
ومنذ فجر السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.
وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ”قواعد أمريكية في دول المنطقة”، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

