ايران دمرت مقر قيادة تكتيكي للقوات ..اختراق قاتل تسبب بمقتل الجنود الامريكان في الكويت

واشنطن / وكالات /

كشف البنتاغون اليوم (الثلاثاء) تفاصيل الحادث الذي أسفر عن مقتل ستة جنود أمريكيين في الكويت، حيث اخترقت أسلحة إيرانية، حوالي الساعة التاسعة صباحاً (بالتوقيت المحلي) من يوم الأحد، أنظمة الدفاع الجوي وضربت مقر قيادة تكتيكي للقوات الأمريكية في الكويت.

وذكرت شبكة CNN أن الحادث الخطير وقع دون أي إنذار مسبق، مما حال دون تمكن الجنود من الإخلاء إلى مناطق آمنة.

وأفاد مصدر مطلع لشبكة CNN أن الجنود الأمريكيين قُتلوا في قصف مباشر استهدف مركز عمليات مؤقتًا أُقيم في ميناء الشعيبة المدني.

وجاء التهديد سريعًا لدرجة أن أنظمة الدفاع لم تتمكن من إطلاق إنذار للقوات على الأرض. كان الجنود داخل مبنى وُصف بأنه "مقطورة مثلثة الشكل" تُستخدم كمكاتب ومقر قيادة تكتيكي. تعرض المبنى لقصف مباشر في وسطه، ما أدى إلى انهياره بالكامل واشتعال النيران فيه. وأشار المصدر إلى وجود عشرات الأشخاص في الموقع وقت وقوع الحادث.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ارتفاع عدد القتلى إلى ستة. وتم انتشال جثتي جنديين آخرين، كانا مدرجين سابقاً في عداد المفقودين، من تحت الأنقاض بعد ظهر يوم الاثنين.

واستغرق رجال الإنقاذ وقتاً طويلاً للعثور على جميع المفقودين، حيث استمرت أجزاء من المبنى في الاشتعال لفترة طويلة بعد الاصطدام الأولي. وبالإضافة إلى القتلى، أفادت التقارير بإصابة 18 جندياً آخرين بإصابات متفاوتة .

علّق وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث على الحادث، مشيرًا إلى أن مركز العمليات التكتيكية الذي استُهدف كان "محصنًا". وادّعى أن "قذيفة واحدة" تمكنت من اختراق أنظمة الدفاع الجوي المنتشرة في المنطقة. ويواصل المسؤولون العسكريون التحقيق فيما إذا كانت طائرة مسيرة انتحارية أم صاروخًا باليستيًا متطورًا. في الوقت نفسه، أثار المسؤولون العسكريون تساؤلات جدية حول مستوى حماية منشأة مرتجلة داخل ميناء مدني. وقد ساهم عدم تلقي الجنود أي إنذار مسبق بشكل كبير في ارتفاع عدد الضحايا في الحادث.