100 طائرة شاركت في الهجوم ..الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مجمع القيادة الإيراني في طهران

وكالات - سما-

شن الجيش الإسرائيلي هجوما على مجمع القيادة الإيرانية ليلة أمس (بين الاثنين والثلاثاء)، وهو المقر الرئيسي والأهم للنظام.

وهاجمت نحو 100 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو المجمع الواقع في قلب طهران، مستخدمة أكثر من 250 قنبلة.

وأوضح البيان أن الغارات طالت مباني حكومية وأمنية داخل المجمع، من بينها ديوان الرئاسة، ومبنى المجلس الأعلى للأمن القومي، ومقرات تستخدم لاتخاذ القرارات الأمنية، إضافة إلى معهد لتأهيل ضباط الجيش وبنى تحتية أخرى.

وأشار الجيش إلى أن العملية جاءت بعد فترة مطولة من جمع المعلومات الاستخبارية، معتبرا أن استهداف هذا الموقع يوسع نطاق الضربة الموجهة لمنظومات القيادة والسيطرة الإيرانية ويؤثر في قدرتها على إدارة العمليات.