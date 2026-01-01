  1. الرئيسية
ويتكوف: الإيرانيون ابلغونا أنهم قادرون على صنع 11 قنبلة نووية

الثلاثاء 03 مارس 2026 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ويتكوف: الإيرانيون ابلغونا أنهم قادرون على صنع 11 قنبلة نووية



وكالات / سما/

أجرى المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مقابلة مع فوكس نيوز الأمريكية صرّح فيها بأن إيران تمتلك كمية كبيرة من المواد النووية التي قد تُهدد المنطقة: "لديهم حوالي 10 آلاف كيلوغرام من المواد الانشطارية. من بينها حوالي 460 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وألف كيلوغرام أخرى مخصبة بنسبة 20%، والباقي بنسبة تخصيب 3.67%".

ووفقًا لويتكوف، فقد أخبروه هو وجاريد كوشنر، في أول اجتماع له مع الممثلين الإيرانيين، بشكل مباشر وصريح، أنهم يسيطرون على 460 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وأنهم يدركون أن هذه الكمية تكفي لصنع 11 قنبلة نووية.

وأضاف: "كانت تلك نقطة انطلاقهم في المفاوضات. لقد كانوا فخورين بذلك. فخورين بأنهم تمكنوا من التهرب من جميع آليات الرقابة والوصول إلى نقطة تمكنوا فيها من إنتاج 11 قنبلة نووية.

