ترامب: لسنا في المستوى الذي نطمح إليه "من ناحية الأسلحة" في حربنا مع ايران وبتهم ادارة بايدن بارسالها إلى أوكرانيا ..

واشنطن / وكالات /

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تزال بعيدة عن المستوى الذي تطمح إليه فيما يتعلق بمخزونها من أحدث الأسلحة، في وقت تواصل فيه واشنطن استخدام قدراتها العسكرية ضمن التصعيد القائم مع إيران.

وأوضح ترامب، في منشور على منصة Truth Social، أن بلاده تمتلك "مخزونا جيدا من أحدث الأسلحة"، لكنه أقرّ بأن الولايات المتحدة "ليست في المكان الذي نصبو إليه" من حيث حجم هذا المخزون.

وأضاف أن لدى واشنطن ما يكفي من الأسلحة "من الفئة المتوسطة والمتوسطة العليا"، معتبرا أن هذه الترسانة تمكّن الولايات المتحدة من "خوض الحروب إلى الأبد، وبنجاح كبير"، حتى بالاعتماد على الإمدادات الحالية فقط، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، وجّه ترامب انتقادات إلى سلفه جو بايدن، متهما إياه بتقديم "جزء كبير من أحدث الأسلحة" إلى أوكرانيا، في إشارة إلى الدعم العسكري الذي قدّمته الإدارة السابقة لكييف.

ولم يتطرق ترامب في منشوره بشكل مباشر إلى تفاصيل الصراع الدائر حاليا في الشرق الأوسط، مكتفيا بالحديث عن واقع المخزون العسكري الأميركي وتقييمه لجاهزيته.