عراقجي: أمريكا دخلت الحرب طواعية نيابة عن إسرائيل ولم يكن هناك أي تهديد من إيران

طهران / وكالات /

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لم تشكّل أي تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، التي أفاد أنها دخلت الحرب “طواعيةً نيابةً عن إسرائيل”.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، الثلاثاء، رد فيه على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حول أسباب دخول بلاده الحرب مع إيران.

وأضاف عراقجي في هذا الصدد: “أقرّ روبيو بما نعرفه جميعا. الولايات المتحدة دخلت الحرب طواعيةً نيابةً عن إسرائيل. لم يكن هناك قط ما يُسمى “تهديدًا” من إيران”.

وأردف: “لذلك، فإن إراقة دماء الأمريكيين والإيرانيين على حد سواء تقع مسؤوليتها على عاتق من يقولون “إسرائيل أولًا”. الشعب الأمريكي يستحق أفضل من ذلك”.

وفي حديثه للصحفيين بعد اجتماع في الكونغرس مساء الاثنين، ادعى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران تشكل “تهديداً وشيكاً ومباشراً” لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وتردّ طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ”قواعد أمريكية في دول المنطقة”، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.