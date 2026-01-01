  1. الرئيسية
ترامب يتوعد بالرد على تدمير السفارة الأمريكية بالرياض ..

الثلاثاء 03 مارس 2026 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

أكدت السفارة الأمريكية في الرياض تعرضها لهجوم بطائرات إيرانية مسيرة، وأعلنت إغلاقها مؤقتًا.

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في الرياض ليلة أمس (من الاثنين إلى الثلاثاء)، محذراً إيران: "ستكتشفون قريباً ثمن الهجوم على السفارة الأمريكية في الرياض ومقتل أفراد الخدمة الأمريكية.

في غضون ذلك، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في مقابلة مع شبكة فوكس: "لا سبيل لأن يسمح لنا ترامب بالدخول في حرب طويلة الأمد بلا نهاية. لقد حدّد ترامب بوضوح ما يريد تحقيقه. لن نقع في مشاكل مماثلة لتلك التي واجهناها في العراق أو أفغانستان".

وصرّح مسؤول أمريكي لشبكة CNN بأن الولايات المتحدة تستعد لزيادة كبيرة في الهجمات على إيران خلال الـ 24 ساعة القادمة.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح الثلاثاء، توسيع عملياته العسكرية لتشمل قواعد أميركية في دول المنطقة، إلى جانب استهداف العمق الإسرائيلي، مستخدما منظومات صاروخية متطورة ضمن تصعيد سريع لا تبدو نهايته قريبة.

وذكرت وكالة تسنيم أن الضربات استهدفت المصالح الأميركية في الكويت مرتين خلال ساعات، شملت قاعدة "عريفجان"، مدعيا الحرس وقوع أكثر من 40 قتيلا و70 مصابا بين العسكريين الأميركيين في الكويت ودبي، وهو ما لم يتسن التحقق منه بشكل مستقل.

وأعلنت القيادة المركزية ⁠الأميركية أن ستة من أفراد ‌الجيش ⁠الأميركي قتلوا في ⁠الصراع مع إيران.

