الثلاثاء 03 مارس 2026 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق نار شرقي خان يونس وغربي غزة واسرائيل تبدأ فتح المعابر تدريجيا



القدس المحتلة/سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١٤٥ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى عدد من الاصابات في مختلف مناطق القطاع.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

وأعلن جيش الاحتلال فتح معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة لادخال المساعدات بشكل تدريجي.

واستمر الاحتلال باغلاق معبر رفح وباقي المعابر دون تحديد موعد لفتحها.

الاحصائيات

ووصل مشافي قطاع غزة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية شهيد شهداء و ٥ إصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٦٣٠ اضافة إلى 

١٦٩٨ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧٣٥ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٢٠٩٧ شهيد و ١٧١٧٩٦ مصاب.

