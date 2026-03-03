حزب الله يطلق صواريخ ومسيرات وصفارات انذار في القدس

بيروت /سما/

تبنى حزب الله إطلاق إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ والمسيرات تجاه إسرائيل.

وقال الحزب في بيانه " ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدفت المقاومة الإسلاميّة عند الساعة 6:30 صباح اليوم الثلاثاء الواقع فيه 3/3/2026 بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة وأسفرت العملية عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة ومبنى قيادي.

وأُطلقت الإنذارات في القدس ومحيطها صباح اليوم (الثلاثاء) بسبب مخاوف من توغل طائرات مسيرة في الأراضي الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، أُطلقت الإنذارات في شمال هضبة الجولان عقب إطلاق صواريخ باتجاه المنطقة.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه بعد تقييم الوضع، أصبح من الممكن مغادرة المناطق المحمية في شمال مرتفعات الجولان والجليل الأعلى، حيث تم تفعيل أجهزة الإنذار في وقت سابق عقب إطلاق الصواريخ.

وتم تفعيل الإنذارات في القدس ومحيطها بسبب مخاوف من اختراق طائرات بدون طيار. ومع ذلك، أفاد سكان المنطقة بأنهم لم يتلقوا أي تحذير مسبق عبر الهواتف المحمولة أو أجهزة الإنذار المعتادة.