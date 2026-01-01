  1. الرئيسية
الجيش الإسرائيلي يطلق عملية برية في جنوب لبنان ويصعد غاراته ضد حزب الله..

الثلاثاء 03 مارس 2026 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أطلق الجيش الإسرائيلي عملية برية في جنوب لبنان لتعزيز ما أسماه الدفاع الأمامي وحماية مستوطنات الشمال، بالتوازي مع تصعيد غاراته ضد مواقع تابعة لـحزب الله.

وأعلن الجيش في بيانه "وتعمل قوات الفرقة 91 حالياً في منطقة جنوب لبنان، حيث تنتشر في عدد من النقاط الاستراتيجية بهدف تعزيز منظومة الدفاع.

وأوضح الجيش أنه يسعى إلى إنشاء طبقة أمنية إضافية لحماية سكان الشمال، عبر تنفيذ غارات واسعة تستهدف بنى تحتية تابعة لـحزب الله، بهدف إحباط التهديدات ومنع أي محاولات تسلل إلى داخل إسرائيل.

وأشار البيان إلى أن الحزب اختار الانضمام إلى المواجهة بتوجيه من إيران مؤكداً أنه سيتحمل تبعات ذلك، ومشدداً على أن الجيش لن يسمح بالمساس بالمواطنين، وسيواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة للدفاع عنهم.

