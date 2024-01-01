عباس للرئيس اللبناني: ندعم خطوات بيروت لتحقيق مصالحها وحماية أمنها ونرفض ما تتعرض له من اعتداءات

رام الله/سما/

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، دعم لبنان “في أي خطوات تحقق مصالحه وتحمي أمنه”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عباس مع نظيره اللبناني جوزاف عون، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”.

وأكد عباس خلال الاتصال “وقوف دولة فلسطين إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق، وسيادته على أراضيه كافة، ورفض ما يتعرض له من اعتداءات”.

كما أكد “دعمه لأية خطوات يتخذها لبنان لتحقيق مصالحه وحماية أمنه”، مشددا على “عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين”.

ويأتي اتصال الرئيس الفلسطيني مع نظيره اللبناني، بعد إعلان إسرائيل إطلاق “معركة هجومية” ضد “حزب الله” متوقعة أن تستمر أياما، حيث شنت غارات على ضاحية بيروت الجنوبية وجنوبي لبنان، أسفرت عن 52 شهيدا و154 مصابا، بحسب تقرير صادر عن “وحدة إدارة الكوارث” اللبنانية (حكومية).

كما يأتي الاتصال بعد يوم من إعلان الحكومة اللبنانية حظر أنشطة “حزب الله” الأمنية والعسكرية وحصر عمله في الإطار السياسي.

وكانت إسرائيل قتلت أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال عدوان على لبنان، بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

وبوتيرة شبه يومية تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مع “حزب الله” حليف إيران، ما خلف مئات القتلى والجرحى.