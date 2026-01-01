  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحرس الثوري الإيراني يقرر إغلاق مضيق “هرمز” بشكل كامل ويهدد: سنحرق أي سفينة تحاول العبور وسنهاجم أنابيب النفط

الثلاثاء 03 مارس 2026 01:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني يقرر إغلاق مضيق “هرمز” بشكل كامل ويهدد: سنحرق أي سفينة تحاول العبور وسنهاجم أنابيب النفط



وكالات - سما-

أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي جباري أن القوات الإيرانية ستتصدى لأي محاولة لعبور سفن من مضيق هرمز، قائلاً: “سنحرق أي سفينة تحاول العبور”.
 وأضاف العميد جباري أن الهجمات لن تقتصر على السفن فقط، مشددا على أن أنابيب النفط ستكون أيضا هدفا محتملا: “لن نسمح بخروج قطرة نفط واحدة من المنطقة”، في تأكيد على استعداد إيران لاتخاذ إجراءات عسكرية صارمة خلال الحرب الحالية.
أفادت وكالة فارس بأن حركة السفن في مضيق هرمز توقفت عمليا، حيث تتجول حاليا 26 ناقلة نفط بالقرب من المضيق دون قدرة على التحرك، فيما توقفت 27 ناقلة أخرى بسعة إجمالية تصل إلى 12 مليون برميل.
وأوضحت منصة ‎Windward أن أكثر من 1100 ناقلة وسفينة تجارية تواجه حاليا اختلالات في نظم الملاحة، بما في ذلك إشارات GPS، مما يجعلها غير قادرة على التحرك في المضيق الحيوي، وسط تصاعد المخاطر على الإمدادات العالمية من النفط والشحن البحري.
هذه التطورات تأتي بعد تهديدات إيرانية متكررة بالتصدي لأي مرور للسفن في مضيق هرمز، في سياق التوترات العسكرية الإقليمية الأخيرة.

الأكثر قراءة اليوم

"أصدقاؤك يتآمرون عليك".. اتصال فجر العلاقة بين بن زايد وبن سلمان

سقوط عدد من المقاتلات الأمريكية في الكويت.. وانفجارات قوية تهز دبي والدوحة والمنامة

"معاريف" تتحدث عن تفاصيل اغتيال خامنئي .. "ستُذهل الجميع"

مخاوف في الإدارة الأمريكية والبنتاغون من اتساع الصراع مع إيران وخروجه عن السيطرة..

"ستجدنا حيثما لا تتوقع".. الاستخبارات الإيرانية تهدد ترامب وعائلته

اسرائيل: 26 اصابة إحداها متوسطة جراء سقوط الصاروخ في بئر السبع

قطر للطاقة توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب تعرض مرافقها التشغيلية برأس لفان لهجوم عسكري

الأخبار الرئيسية

انفجارات ضخمة في إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق.. هجوم صاروخي إيراني جديد

نتنياهو: سقوط نظام إيران يقترب وأطلقنا هذه الحملة لإحباط محاولات إحياء التهديدات الوجودية والأمر مرهون بالإيرانيين

ترامب: لست خائفا من إرسال قوات برية الى ايران إذا كان ذلك ضروريا ولا استبعد هذا الاحتمال

زامير يتوعد باستهداف “كل القادة والمجموعات الإرهابيين” في الشرق الأوسط وتوجيه “ضربة مدمّرة” الى حزب الله في لبنان

مخاوف في الإدارة الأمريكية والبنتاغون من اتساع الصراع مع إيران وخروجه عن السيطرة..