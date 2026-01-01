الحرس الثوري الإيراني يقرر إغلاق مضيق “هرمز” بشكل كامل ويهدد: سنحرق أي سفينة تحاول العبور وسنهاجم أنابيب النفط

وكالات - سما-

أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي جباري أن القوات الإيرانية ستتصدى لأي محاولة لعبور سفن من مضيق هرمز، قائلاً: “سنحرق أي سفينة تحاول العبور”.

وأضاف العميد جباري أن الهجمات لن تقتصر على السفن فقط، مشددا على أن أنابيب النفط ستكون أيضا هدفا محتملا: “لن نسمح بخروج قطرة نفط واحدة من المنطقة”، في تأكيد على استعداد إيران لاتخاذ إجراءات عسكرية صارمة خلال الحرب الحالية.

أفادت وكالة فارس بأن حركة السفن في مضيق هرمز توقفت عمليا، حيث تتجول حاليا 26 ناقلة نفط بالقرب من المضيق دون قدرة على التحرك، فيما توقفت 27 ناقلة أخرى بسعة إجمالية تصل إلى 12 مليون برميل.

وأوضحت منصة ‎Windward أن أكثر من 1100 ناقلة وسفينة تجارية تواجه حاليا اختلالات في نظم الملاحة، بما في ذلك إشارات GPS، مما يجعلها غير قادرة على التحرك في المضيق الحيوي، وسط تصاعد المخاطر على الإمدادات العالمية من النفط والشحن البحري.

هذه التطورات تأتي بعد تهديدات إيرانية متكررة بالتصدي لأي مرور للسفن في مضيق هرمز، في سياق التوترات العسكرية الإقليمية الأخيرة.