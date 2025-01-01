“مقتل 6 جنود أمريكيين وإصابة 18 آخرين خلال العمليات ضد إيران.. وروبيو يتحدث عن استهداف المدارس في طهران

وكالات / سما/

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، مساء الاثنين، مقتل 6 جنود وإصابة 18 آخرين “بجروح خطيرة” خلال العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقالت “سنتكوم” في بيان، “حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:00 ت.غ) في الثاني من مارس، قُتل ستة جنود أمريكيين في العمليات القتالية” ضد إيران.

وتحدثت عن “استعادة القوات الأمريكية رفات جنديين من منشأة استُهدفت خلال الهجمات الإيرانية الأولى بالمنطقة”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وفي السياق، نقل موقع “اي بي سي نيوز” الأمريكي عن الكابتن تيم هوكينز، المتحدث باسم “سنتكوم”، قوله إن “18 جنديا أمريكيا أصيبوا بجروح خطيرة” في إطار العملية العسكرية ضد إيران.

كما أشارت “سنتكوم”، في بيان منفصل، إلى ضرب أكثر من 1250 هدفا خلال 48 ساعة من عملياتها العسكرية ضد إيران، شملت “تدمير 11 سفينة إيرانية في خليج عُمان”.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت “سنتكوم” مقتل 4 من جنودها وسقوط 3 من مقاتلاتها في الحرب على إيران.

كما أفادت “سنتكوم” بسقوط ثلاث طائرات أمريكية من طراز “F-15E Strike Eagle” فوق الكويت.

وعزت سقوط المقاتلات إلى “حادث يبدو أنه ناجم عن نيران صديقة”.

بدوره قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الإثنين، إن الولايات المتحدة لا “تستهدف عمدا” مدرسة، وذلك بعدما أعلنت إيران مقتل 168 شخصا في ما قالت إنها ضربة أميركية-إسرائيلية.

وقال روبيو في تصريح لصحافيين “إن الولايات المتحدة لا تستهدف عمدا مدرسة. أهدافنا هي الصواريخ، سواء القدرة على تصنيعها أو القدرة على إطلاقها”، لافتا إلى أن البنتاغون يحقق في الحادثة.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ”قواعد أمريكية في دول المنطقة”، غير أن بعضها أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتعرض إيران للعدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو/ حزيران 2025.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.