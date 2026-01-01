نتنياهو: سقوط نظام إيران يقترب وأطلقنا هذه الحملة لإحباط محاولات إحياء التهديدات الوجودية والأمر مرهون بالإيرانيين

القدس المحتلة/سما/

توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين، سقوطا وشيكا للنظام الحالي في طهران، قائلا إن اليوم “يقترب” كي “يتخلص الشعب الإيراني الباسل من نير الاستبداد”.

وقال نتنياهو “أطلقنا هذه الحملة لإحباط أي محاولة لإحياء التهديدات الوجودية، ونحن ملتزمون أيضا بتهيئة الظروف التي ستمكن الشعب الإيراني الباسل من التخلص من نير الاستبداد”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال زيارته موقع الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص الأحد في بيت شيمش قرب القدس، “ذلك اليوم يقترب. وعندما يحين، ستقف إسرائيل والولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني (…) الأمر رهن بهم”.