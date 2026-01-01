انفجارات ضخمة في إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق.. هجوم صاروخي إيراني جديد

القدس المحتلة/سما/

دوت صفارات الإنذار في إسرائيل، حسبما أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأُطلقت صفارات الإنذار في مناطق واسعة جنوب وشمال إسرائيل، قبل أن يتم تفعيل نظام الإنذار المبكر في مناطق الوسط، عقب عمليات إطلاق صواريخ من إيران.

ووفق المعطيات، جرى تفعيل أجهزة الإنذار مجدداً في مناطق واسعة في الشمال، شملت حيفا ومنطقة الكريوت والجليل، وسط حالة تأهب واستنفار في الجبهة الداخلية.

وقال الجيش الإسرائيلي بعيد منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء إنه يعمل على اعتراض رشقة جديدة من الصواريخ أُطلقت من إيران، محذّرا السكان في مناطق عدة بضرورة الاحتماء في الملاجئ.

وأضاف الجيش “قبل وقت قصير، رصدت قوات الدفاع الإسرائيلية صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد”.