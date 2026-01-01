  1. الرئيسية
العرموطي: “الدور على الباكستان وتركيا” والخلايلة”إفتحوا المجال الأردني الجوي لضرب إيران”

الإثنين 02 مارس 2026 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

حذر برلماني أردني بارز من أن الإعتداء على الجمهورية الإيرانية  قد يعني لاحقا التجهيز لإيذاء دول إسلامية أخرى أهمها تركيا والباكستان.
وقال النائب صالح العرموطي رئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي البرلمانية في مداخلة له تحت قبة البرلمان ان من يستحق الزوال ليس إيران بل الكيان الاسرائيلي وسياسة الولايات المتحدة.
وحذر العرموطي من ان إيران دولة مسلمة وما يجري هو إعتداء عليها  وبعد ذلك سيحصل إعتداء على كل الدول الاسلامية بما في ذلك تركيا والباكستان.

وطالب نائب أخر هو علي الخلايلة  الحكومة بفتح المجال الجوي الاردني لضرب إيران وقال في خطاب إنفعالي ان حكومة بلاده ينبغي ان لا تستمر في ضبط النفس في مواجهة السياسة الإيرانية المقيتة.
وطالب الخلايلة في مداخلة أثارت جدلا واسعا بفتح المجال الجوي أمام الدول التي وصفها بانها صديقة لضرب النظام الدموي الفاسد في إيران.
وسأل الخلايلة عن الأسباب التي تقود الى إستمرار وجود القائم بالأعمال الإيراني في المملكة حتى اللحظة.

