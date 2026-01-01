  1. الرئيسية
قطر للطاقة توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب تعرض مرافقها التشغيلية برأس لفان لهجوم عسكري

الإثنين 02 مارس 2026 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدوحة / سما /

استهدفت مسيّرتان إيرانيّتان محطة كهرباء ومنشأة طاقة في قطر الإثنين، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع، في ظل استمرار الضربات الإيرانية على دول في المنطقة لليوم الثالث على التوالي، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي بدأ على الجمهورية الإسلامية السبت وأسفر عن مقتل المرشد الأعلى ومسؤولين آخرين.
وقالت الوزارة إنّ مسيّرة استهدفت خزان مياه تابعا لمحطة توليد كهرباء في مسيعيد جنوب الدوحة، بينما استهدفت مسيّرة أخرى منشأة طاقة في راس لفان في الساحل الشمالي، وهو الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال فيما أعلنت قطر عن ايقاف المحطة موقناً..
وأشارت الوزارة إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات.
وتعدّ قطر من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا.
وتتشارك قطر أكبر احتياطي للغاز الطبيعي مع إيران.

وتقدّر شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، أن الحصة القطرية، وهي حقل الشمال، تحتوي على حوالى 10 في المئة من احتياطيات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم.

