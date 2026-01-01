  1. الرئيسية
اسرائيل: 26 اصابة إحداها متوسطة جراء سقوط الصاروخ في بئر السبع

الإثنين 02 مارس 2026 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: 26 اصابة إحداها متوسطة جراء سقوط الصاروخ في بئر السبع



القدس المحتلة/سما/

أعلن الاسعاف الاسرائيلي اصابة 26 شخصا، إحداها متوسطة جراء سقوط الصاروخ الايراني في بئر السبع.

ودوت صافرات الإنذار في مختلف المناطق في اسرائيل، بينها تل أبيب الكبرى، القدس، حيفا، الجليل الأعلى، الساحل، عسقلان ومنطقة البحر الميت، بالإضافة إلى مستوطنات "غلاف غزة".

وقد أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة متفجرة من إيران، بينما عملت أنظمة الدفاع الجوي على اعتراضها، وسقطت شظايا صواريخ في عدة مناطق مأهولة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، نقل 777 شخصًا إلى المستشفيات إثر الضربات الصاروخية الإيرانية.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه من بين هؤلاء 86 شخصًا منهم في الرعاية المركزة، وذلك منذ بداية الحرب الإسرائيلية على إيران، فجر أول أمس السبت، والتي أطلق عليها اسم "زئير الأسد".

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أنه "من بين هؤلاء 4 حالات خطيرة، نصفها ليس نتيجة مباشرة لضربات صاروخية، و20 حالة متوسطة، و58 حالة طفيفة، و4 حالات تخضع للتقييم الطبي".

وتواصل التصعيد في اليوم الثالث من الحرب التي اندلعت عقب العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، وسط تبادل مكثف للهجمات وللضربات بين الأطراف.

