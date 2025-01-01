مخاوف في الإدارة الأمريكية والبنتاغون من اتساع الصراع مع إيران وخروجه عن السيطرة..

وكالات / سما/

قال إعلام أمريكي إن ثمة مخاوف متزايدة داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب ووزارة الحرب (البنتاغون) من احتمال خروج الصراع مع إيران عن السيطرة.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست”، الاثنين، عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، وصفها الأجواء داخل المؤسسة العسكرية بأنها “يسودها قدر من الارتياب”.

وأشارت إلى أن هناك داخل البنتاغون وبعض أوساط إدارة ترامب “قلقا متزايدا” من احتمال اتساع نطاق المواجهة مع إيران بشكل يصعب احتواؤه.

ولفتت إلى أن مسؤولين رفيعي المستوى يشعرون بالخشية من استمرار الاشتباكات أسابيع عدة، الأمر الذي قد يفرض ضغطا على مخزون أنظمة الدفاع الجوي لدى الولايات المتحدة.

وأوضحت أن اعتراض صاروخ واحد يتطلب عادة استخدام صاروخين أو 3 من صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية، ما قد يسرِّع استنزاف المخزونات في حال استمرار التصعيد.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات تجاه إسرائيل وما تصفها بـ”قواعد أمريكية في دول المنطقة”، بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وتتعرض إيران لهذا العدوان رغم إحرازها تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو/ حزيران 2025.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجي نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا إقليمية صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.