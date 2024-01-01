  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"ستجدنا حيثما لا تتوقع".. الاستخبارات الإيرانية تهدد ترامب وعائلته

الإثنين 02 مارس 2026 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ستجدنا حيثما لا تتوقع".. الاستخبارات الإيرانية تهدد ترامب وعائلته



القدس المحتلة / سما /

وجهت الاستخبارات الإيرانية تحذيرا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته.

وعبر حساب جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، نشر صورة للرئيس الأمريكي وعائلته هم يقفون على أرض ملعب غولف وفوقهم يظهر ظل طائرة مسيرة وعبارة "حيثما لا تتوقع ذلك، ستجدنا قريبين منك...".

وكتب في المنشور باللغة الفارسية: "هذه المرة كل شيء مختلف".

وكان ترامب قال في مقابلة تعليقا على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي: "سبقته قبل أن يسبقني. حاولوا مرتين. لكنني وصلت إليه أولا".

وبدا أنه يشير إلى عدد من المحاولات التي أفادت تقارير بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية نفذتها لاستهدافه، وآخرها خلال حملته الانتخابية عام 2024.

وعندما سئل عمن يراه الآن مرشحا لقيادة إيران بعد مقتل خامنئي، قال ترامب إن جميع من كان يفكر فيهم قد قُتلوا بالفعل، مضيفا أن الهجوم كان ناجحا إلى درجة أنه قضى على معظم المرشحين.

وأوضح: "لن يكون أي ممن كنا نفكر بهم لأنهم جميعا ماتوا. صاحب المركز الثاني أو الثالث مات أيضا".

الأكثر قراءة اليوم

عشرة قتلى على الاقل وتدمير منازل اثر سقوط صاروخ في بيت شيمش

طالع .. أفكار ترامب لمرحلة ما بعد اغتيال خامنئي

ايران : اغتيال محمود أحمدي نجاد مع حراسه الشخصيين

الرئيس الإيراني ولاريجاني يتوعّدان بالانتقام لاغتيال خامنئي ومئات الالاف يحتشدون للمطالبة بالُثار

نتنياهو يخاطب الإيرانيين بالفارسية ويدعوهم إلى "الخروج بالملايين لإسقاط النظام"

انفجارت ضخمة في تل أبيب والقدس جراء صواريخ إيرانية

وحيدي قائدا للحرس الثوري الإيراني خلفا لباكبور ..

الأخبار الرئيسية

IMG_3839

سقوط عدد من المقاتلات الأمريكية في الكويت.. وانفجارات قوية تهز دبي والدوحة والمنامة وحصيلة قتلى الهجمات ترتفع..

لبنان

حزب الله يدخل الحرب ثأرا لخامنئي : 31 شهيدا بالغارات الإسرائيلية على لبنان

الكشف عن خطة إسرائيلية امريكية : تكثيف القصف لدفع الإيرانيين لإسقاط النظام

انفجارت ضخمة في تل أبيب والقدس جراء صواريخ إيرانية

ترامب: القادة الايرانيين يريدون الحوار وقد وافقتُ على ذلك لذا سأجري محادثات معهم