ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يسبقني

القدس المحتلة / سما /

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قتل المرشد الإيراني علي خامنئي، "قبل أن يسبقه"، موضحًا أنه "وصل إليه أولًا"، على حد قوله.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "أيه بي سي نيوز"، تعليقًا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي: "سبقته قبل أن يسبقني. حاولوا مرتين. لكنني وصلت إليه أولًا".

وعندما سُئل عمن يراه الآن مرشحًا لقيادة إيران بعد مقتل خامنئي، قال ترامب إن "جميع من كان يفكر فيهم قد قُتلوا بالفعل"، مضيفًا أن "الهجوم كان ناجحًا إلى درجة أنه قضى على معظم المرشحين".

وأوضح: "لن يكون أي ممن كنا نفكر بهم لأنهم جميعا ماتوا. صاحب المركز الثاني أو الثالث مات أيضًا".

وبدأ ترامب أنه يشير إلى عدد من المحاولات، التي أفادت تقارير بأن أجهزة الاستخبارات الإيرانية نفذتها لاستهدافه، وآخرها خلال حملته الانتخابية عام 2024.

وكان الرئيس الأمريكي، ذكر في وقت سابق، أن لديه قائمة تضم ثلاثة أسماء لقيادة إيران، لكنه لم يذكر أسماءهم، موضحًا أنه "يجب إنجاز المهمة أولا".