مداهمات بالضفة والقدس واعتقالات طالت العشرات

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تركزت بشكل خاص في شمال الضفة، وشملت مخيمات وبلدات عدة، حيث طالت 24 فلسطينيا على الأقل، من بينهم أسرى محررون.

وخلال الحملة، اقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل، وعبثت بمحتوياتها، وأخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

ففي محافظة نابلس، اقتحم الاحتلال مخيم عسكر القديم وحول مركزه إلى نقطة تحقيق ميدانية، كما اعتقل الشاب بكر مسلم في مخيم عسكر الجديد، ومؤيد جودة في قرية عراق التايه، وعنّان قادوس في عراق بورين.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقل الاحتلال أربعة فلسطينيين بينهم الأسير المحرر علي الجدع، إضافة إلى إسلام زيد وعمير أبو حامد وعمران أبو حامد وماجد سامر زهران.

أما في محافظة طولكرم، فاعتقلت القوات الدكتور براء عمر بدير ومعتصم شلباية وشادي ماهر أبو هادية وعنّان جابر وآدم نعمان الزبدة والأسير المحرر براء يوسف زايد، إضافة لشاب آخر في حي الرشيد بضاحية ذنابة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت القوات ثلاثة فلسطينيين في قرية كفر مالك وأطلقت الرصاص الحي في قرية أبو فلاح، كما اعتقلت الشاب تامر شوامرة من حي أم الشرايط.

كما تم اعتقال الشاب باسل زهران من مخيم قلنديا شمال القدس، والشاب مراد خزيمية من بلدة قباطية جنوب جنين.

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث رصد مركز معلومات فلسطين (معطى) 26 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، أسفرت عن إصابة مستوطن واحد.

وشملت العمليات تفجير عبوات ناسفة، وأربع محاولات صد لاعتداءات المستوطنين، إضافة إلى اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 19 نقطة تماس متفرقة بالضفة، إلى جانب خروج مظاهرتين شعبيتين.

وتصدّى أهالي بلدة رمون في محافظة رام الله لاعتداءات المستوطنين، بالتزامن مع مواجهات في قرى المغير و**بيتونيا**.

كما اندلعت مواجهات وإلقاء عبوات ناسفة في بلدة سيلة الحارثية، ومواجهات منفصلة في يعبد، فيما أسفر التصدي لاعتداءات المستوطنين في دوما عن إصابة مستوطن.

وشهدت بلدات عصيرة القبيلة، عوريف، وروجيب، بالإضافة إلى وسط نابلس، مواجهات مع قوات الاحتلال، كما سجلت مناطق في سلفيت، قلقيلية، بيت لحم، والخليل مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، بينما خرجت مظاهرتان في الظاهريّة ودورا جنوب الخليل.