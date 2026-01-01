الطقس: أجواء غائمة جزئيا وباردة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف وباردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس: يكون الجو غائما جزئيا وباردا إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وفي خلال ساعات الصباح الباكر تبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وتشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يومي الاثنين والثلاثاء، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.