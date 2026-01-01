  1. الرئيسية
ترامب يتحدث عن مدة الحرب : "حوالي أربعة أسابيع وربما أقل

الإثنين 02 مارس 2026 08:47 ص
القدس المحتلة / سما /

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأنه يعتقد أن مدة الهجوم على إيران ستستغرق "حوالي أربعة أسابيع، وربما أقل".

وقال: "لطالما كانت العملية تستغرق أربعة أسابيع. إنها دولة كبيرة وقوية وذات أهمية، لكن الأمر سيستغرق أربعة أسابيع أو أقل.

وقال الرئيس الأميركي، الأحد، إن مقتل أميركيين في العملية العسكرية ضد إيران هو أمر متوقّع في الحرب التي عدّ أنها ستفضي إلى نتيجة عظيمة.

وأضاف ترامب أن نتائج الضربات حتى الآن لم تفاجئه، وزعم أن حجم الضرر الذي لحق بالقيادة الإيرانية كان أكبر من المتوقع. وقال إنه تم القضاء على نحو 48 قائداً.

وقال الرئيس إنه لا يزال منفتحاً على إجراء محادثات مع إيران، لكنه لم يستطع تحديد ما إذا كانت ستُعقد قريباً. وأضاف: " إنهم يريدون التحدث ، لكنني قلت لهم كان ينبغي عليهم التحدث الأسبوع الماضي، وليس هذا الأسبوع".

بحسب ترامب، فقد تحدث أيضاً مع قادة البحرين والسعودية والإمارات وقطر والأردن. وفي إشارة إلى إمكانية انضمام السعودية إلى الحرب ضد إيران، قال: "إنهم يقاتلون، إنهم يقاتلون أيضاً".

