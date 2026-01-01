حزب الله يدخل الحرب ثأرا لخامنئي : 31 شهيدا بالغارات الإسرائيلية على لبنان

تبنّى حزب الله إطلاق صواريخ ومسيرات على شمال إسرائيل، ليل الأحد - الإثنين، في ما قال إنه يأتي "ثأرا لاستشهاد الإمام، علي خامنئي"، المرشد الإيرانيّ الأعلى، فيما شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على مناطق متفرّقة بلبنان، على رأسها الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي استُهدفت بغارات مكثّفة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 31 شخصا، بينما أصيب 149 شخصا بجروح متفاوتة، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف أعضاء بارزين بحزب الله في منطقة بيروت، وقياديا "مركزيا"، جنوبيّ لبنان.

كما أصدر الجيش الإسرائيلي، إنذارا بإخلاء سكان 53 بلدة، جنوبيّ لبنان وفي البقاع شرقه، تمهيدا لقصف واسع فيها. والبلدات التي أعلنها الجيش الإسرائيلي هي: "صريفا، معروب، سلعا (صور)، دبعال، بافليه، باريش، ارزون، قلويه، الشهابية (طير زبنا)، دردغيا، بستيات، عرب صاليم، حوش الرافقة، يحمر (البقاع الغربي)، ميدون، دلافي، عين قانا، كنيسة، المنصوري (صور)، مجدل زون، مزرعة بيوت السياد، جبال البطم، زبقين، السماعية، عيتيت، قانا، البياض (صور)، دير عامص، عيتا الجبل (الزط)، حانين (بنت جبيل)، حاريص، حداثا، محرونة، بيت ليف، ياطر (بنت جبيل)، شقرا، حولا، برعشيت، بنت جبيل، جميجمة، عيترون، صفد البطيخ، البازورية، عيناثا، حانوية، جناتا، برج الشمالي، معركة، صديقين، المجادل، وادي جيلو، درويس (بعلبك)، ميس الجبل".

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، ليل الأحد - الإثنين، إطلاق صواريخ من لبنان صوب إسرائيل، فيما شنّ غارات على مناطق متفرقة في لبنان وتحديدا الضاحية الجنوبية لبيروت. ودوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة شماليّ إسرائيل، بعد انتصاف ليل الأحد، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أنها أُطلقت عقب إطلاق صواريخ ومسيّرة صوب البلاد.

وجاء في بيان حزب الله: "ثأرًا للدم الزاكي لولي أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي قدس سره الشريف الذي سُفك ظلمًا وغدرًا على يد العدو الصهيوني المجرم، ودفاعًا عن لبنان وشعبه وفي إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، استهدفت المقاومة الإسلامية منتصف ليل الأحد الإثنين الواقع فيه الثاني من آذار 2026 بصلية من الصواريخ النوعية وسرب من المسيرات موقع مشمار الكرمل للدفاع الصاروخي التابع لجيش العدو الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا المحتلة".

وأضاف أنه "لطالما أكدت قيادة المقاومة أن استمرار الإعتداءات الإسرائيلية واغتيال قادتنا وشبابنا وأهلنا يعطينا الحق في الدفاع، والرد في الزمان والمكان المناسبين".

وخلص حزب الله إلى أنه "لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يستمر في عدوانه الممتد منذ خمسة عشر شهرًا من دون أن يلقى ردًا تحذيريًا لوقف هذا العدوان والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. هذا الرد هو رد دفاعي مشروع وعلى المسؤولين والمعنيين أن يضعوا حدا للعدوان الإسرائيلي الأميركي على لبنان".

وقبل صدور بيان حزب الله، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان، فيما "سقطت صواريخ (أُخرى) وفقًا للإجراءات المتبعة". وقالت القناة الإسرائيلية 12، إن "6 صواريخ أُطلقت من لبنان على إسرائيل، لأول مرة منذ وقف إطلاق النار"، مشيرة إلى أنه "تم اعتراض صاروخ واحد، وسقط صاروخان في مناطق مفتوحة".

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية، أن "3 صواريخ أُطلقت على منطقة حيفا، انطلقت من جنوب الليطاني"؛ كما نقلت عن مسؤولون أمنيين إسرائيليين قولهم: "حدث سيواجَه بردّ فعل قويّ". كما نقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي، التصريح ذاته.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن رئيس الأركان، إيال زامير، "عقد اجتماعًا لتقييم الوضع مع منتدى الأركان العامة في الساعة الماضية، عقب إطلاق النار من لبنان، وقد صادق رئيس الأركان على خطة الهجوم لاستمرارها، ووجّه برفع مستوى التأهّب الدفاعيّ إلى جانب التأهب الهجوميّ المستمرّ". وبحسب البيان، فقد قال زامير خلال تقييم الوضع، إن حزب الله "افتتح معركة ضد إسرائيل هذه الليلة، وهو المسؤول عن هذا التصعيد. وخلال الاستعدادات القتالية لعملية ’زئير الأسد’، كنا قد جهزنا أنفسنا لسيناريو متعدد الجبهات، ومعركة هجومية ضد حزب الله".