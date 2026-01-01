  1. الرئيسية
الكشف عن خطة إسرائيلية امريكية : تكثيف القصف لدفع الإيرانيين لإسقاط النظام

الإثنين 02 مارس 2026 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

تخطط الولايات المتحدة وإسرائيل في الأيام المقبلة لمواصلة عرقلة أهداف النظام الإيراني، ولا سيما القوة التي تعمل على قمع الاحتجاجات.

في الواقع، بحسب قناة كان الإسرائيلية تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى تمهيد الطريق أمام المتظاهرين للإطاحة بالنظام بأنفسهم.

من المتوقع بحسب التقرير الإسرائيلي أن تُصعّد إسرائيل وتيرة هجماتها وتستهدف عشرات المواقع الإضافية، بهدف معلن هو زعزعة استقرار النظام الإيراني. والهدف، كما هو مُصاغ، هو "تهيئة الظروف" لإحداث تغيير في النظام الإيراني.

وفي الوقت نفسه، تقرر أن يجتمع الكابنيت مع توقع استمرار القتال لبضعة أيام أخرى على الأقل، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي كبير لقناة كان.

