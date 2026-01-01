  1. الرئيسية
مجلس التعاون الخليجي: خيار الرد على العدوان الإيراني مطروح لحماية الأمن والاستقرار

الإثنين 02 مارس 2026 02:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس التعاون الخليجي: خيار الرد على العدوان الإيراني مطروح لحماية الأمن والاستقرار



ابو ظبي/سما/

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن خيار الرد على الاعتداءات الإيرانية يظل مطروحاً وقائماً، وذلك في إطار الجهود الرامية لحماية الأمن القومي الخليجي وضمان استقرار المنطقة.

وشدد الوزراء، في بيانهم، على أن دول المجلس لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها ومصالحها في وجه أي تهديدات خارجية، مشيرين إلى أن الأولوية القصوى تكمن في الحفاظ على السلم الإقليمي ومنع انجراف المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

أبرز نقاط البيان:

الحق المشروع: التأكيد على حق دول المجلس في الدفاع عن أمنها بكافة الوسائل المتاحة.

الأمن الجماعي: التشديد على أن أمن دول الخليج وحدة واحدة لا تتجزأ.

رسالة ردع: توجيه رسالة واضحة بأن استمرار الاستفزازات سيواجه بردود حازمة تتناسب مع حجم التهديد.

