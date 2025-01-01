ترامب: القادة الايرانيين يريدون الحوار وقد وافقتُ على ذلك لذا سأجري محادثات معهم

القدس المحتلة / سما/

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إنه سيجري محادثات مع القادة الإيرانيين، لكنه لم يُحدد موعدا لذلك، مشيرا إلى مصرع معظم قادة البلاد.

ونقلت مجلة “ذي أتلانتيك” عن ترامب قوله “إنهم يريدون الحوار، وقد وافقتُ على ذلك، لذا سأجري محادثات معهم. كان ينبغي عليهم فعل ذلك مبكرا”.

ولدى سؤاله عن موعد هذه المحادثات، أجاب ترامب “لا أستطيع تحديد ذلك”.

ولم يوضح ترامب مع من ينوي التحدث.

وفي إشارة إلى القيادة الإيرانية التي كانت تجري محادثات متقطّعة لسنوات مع الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى، قال ترامب إنّ “معظم هؤلاء الناس قد رحلوا”.

ونقلت “ذي أتلانتيك” عنه قوله إنّ “بعض هؤلاء الأشخاص الذين كنّا نتعامل معهم رحلوا، لأنّ هذا (الهجوم) كان ضربة كبيرة”، في إشارة واضحة إلى الضربة التي أدت إلى استشهاد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي ومسؤولين كبار آخرين.

وأضاف ترامب “كان ينبغي عليهم فعل ذلك في وقت أبكر. كان بإمكانهم إبرام صفقة. لقد بالغوا في التذاكي”.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة “فوكس نيوز”، أعلن ترامب الأحد أنّ 48 مسؤولا إيرانيا قُتلوا في الهجوم الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل السبت.

وقال “لا أحد يصدق أننا نجحنا”.

وترامب، الأحد، إن الهجمات التي تشنها بلاده بالتشارك مع إسرائيل على إيران، تسير بوتيرة “أسرع من المخطط لها”.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لقناة “سي إن بي سي” الأمريكية عبر اتصال هاتفي.

ووصف ترامب، النظام الإيراني بأنه “عنيف للغاية، وأنه أحد أكثر الأنظمة عنفا في التاريخ”.

وأضاف: “نحن نؤدي واجبنا ليس فقط تجاه أنفسنا، بل تجاه العالم أجمع. وكل شيء يسير بوتيرة أسرع مما كان مخططا له”.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا على إيران، أودى بحياة أكثر من 200 شخص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وردت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية في دول خليجية.

وتشن تل أبيب وواشنطن هذا العدوان رغم إحراز إيران تقدما في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني ومسؤولين أمريكيين.

وهذه المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على مسار التفاوض الإيراني الأمريكي، بعد عدوانها الأول في يونيو/ حزيران 2025.