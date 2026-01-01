الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف حاملة الطائرات الأميركية “أبراهام لينكولن”..

طهران/ وكالات/

أعلن الحرس الثوري الإيراني الأحد أنه استهدف حاملة الطائرات الأميركية “أبراهام لينكولن” في الخليج، غداة الهجوم الأميركي الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد المرشد الأعلى للبلاد.

وقال الحرس الثوري في بيان نقلته وسائل إعلام محلية إن “حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن أُصيبت بأربعة صواريخ بالستية”، محذّرا من أن “البرّ والبحر سيصبحان أكثر فأكثر مقبرة للمعتدين الإرهابيين”.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الأحد بأن ناقلة نفط تغرق بعدما تعرّضت للاستهداف أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز الاستراتيجي.

وجاءت الحادثة في خضم الرد الإيراني على الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الذي أدى السبت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وقال التلفزيون الرسمي إن “مصير ناقلة النفط المخالفة التي استُهدفت أثناء محاولتها العبور بشكل غير قانوني عبر مضيق هرمز هو أنها تغرق الآن”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبثّت القناة مشاهد أظهرت تصاعد دخان أسود كثيف من الناقلة المشتعلة في عرض البحر.

ويمرّ عبر المضيق ربع إمدادات النفط المنقول بحرا في العالم وخُمس شحنات الغاز الطبيعي المسال.

وكان الحرس الثوري الإيراني حذّر السبت من أن الممرّ المائي الحيوي بات غير آمن بسبب الهجمات الأميركية والإسرائيلية، وأعلن إغلاقه أمام حركة السفن.