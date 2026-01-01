  1. الرئيسية
انتخاب آية الله أعرافي عضوًا في مجلس صيانة الدستور

الأحد 01 مارس 2026 04:32 م
سما / وكالات /

أعلن المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام عن انتخاب آية الله علي رضا أعرافي عضوًا في مجلس صيانة الدستور ضمن مجلس القيادة في إيران

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأنه تم تعيين رجل الدين ⁠علي رضا أعرافي، اليوم الأحد، عضوا ‌في مجلس القيادة المؤقت، وهو هيئة ‌مكلفة بالقيام ‌بدور في المرحلة الانتقالية إلى أن ينتخب ‌مجلس الخبراء زعيما جديدا بدلا من الراحل علي خامنئي.

وقال المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن دهنوي -في منشور على منصة إكس- "انتخب مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله علي رضا أعرافي عضوا في مجلس القيادة المؤقت"، وهو أصلا عضو في مجلس خبراء القيادة ومجلس صيانة الدستور.

وسيكون ⁠أعرافي، وهو عضو ⁠في مجلس ⁠صيانة الدستور، ⁠جزءا من مجلس القيادة المؤقت إلى جانب الرئيس مسعود ‌بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي.

وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، في وقت سابق، أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل خامنئي تبدأ اليوم الأحد.

وقال لاريجاني أنه سيتم "تشكيل مجلس قيادة مؤقت قريبا، وسيتولى الرئيس ورئيس السلطة القضائية وفقيه من مجلس صيانة الدستور المسؤولية إلى حين انتخاب القائد المقبل".

